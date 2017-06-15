Крупные продуктовые сети потеряли часть доли на рынке Петербурга

Федеральная антимонопольная служба провели исследование конкуренции на рынке розничной торговли Петербурга. Результаты оценки работы ретейлеров опубликовали 15 июня. В тройке лидеров оказались X5 Retail Grop, "ОКей", "Лента". Последняя в декабре 2016 года присоединила к себе сеть супермаркетов "К-Руока". Но это не сильно отразилось на положении сети: доля выросла с 12,44% до 13,84%. В 2015 году на пятерку лидеров (кроме перечисленных выше ТД "Интерторг" и "Дикси") пришлось 68,6% рынка. В прошлом же она сократилась на несколько процентов до 65,3%.
В УФАС считают, что уменьшение доли больших ретейлеров связано с появлением и развитием более мелких сетей.
- Из других обращающих на себя внимание данных можно отметить рост доли торговой сети "Магнит" до 4% в 2016 году и ее выход на шестое место (сразу после указанной пятерки лидеров) по доле на рынке в Петербурге, - сообщает пресс-служба ведомства.