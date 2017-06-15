Крупные продуктовые сети потеряли часть доли на рынке Петербурга

УФАС Петербурга исследовал состояние конкуренции на рынке розничной торговли. По его итогам оказалось, что крупные продуктовые сети потеряли часть доли на рынке города.

Федеральная антимонопольная служба провели исследование конкуренции на рынке розничной торговли Петербурга. Результаты оценки работы ретейлеров опубликовали 15 июня. В тройке лидеров оказались X5 Retail Grop, "ОКей", "Лента". Последняя в декабре 2016 года присоединила к себе сеть супермаркетов "К-Руока". Но это не сильно отразилось на положении сети: доля выросла с 12,44% до 13,84%. В 2015 году на пятерку лидеров (кроме перечисленных выше ТД "Интерторг" и "Дикси") пришлось 68,6% рынка. В прошлом же она сократилась на несколько процентов до 65,3%.

В УФАС считают, что уменьшение доли больших ретейлеров связано с появлением и развитием более мелких сетей.