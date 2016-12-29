Пиотровский попросил отсрочить передачу Исаакия РПЦ ради мира в душах людей

Директор Эрмитажа отправил письмо патриарху Кириллу с просьбой отсрочить передачу Исаакиевского собора церкви. В обращении Пиотровский отметил, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее имущества.

Генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отправил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В документе он попросил главу РПЦ временно отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора. О содержании письма написано на сайте Союза музеев России.

Пиотровский отметил, что согласие в обществе и мир в душах людей и согласие в душах людей важнее любого имущества. По мнению главы Союза музеев России, это поможет остановить общественное противостояние. И временная приостановка даст возможность найти мудрое и справедливое решение.

По мнению директора Эрмитажа, сейчас во владении РПЦ находятся практическив се храмы и сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни. А сейчас речь идет только о считанных объектах, которые имеют значение не только для церкви, но и для всего общества.

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