Нервная школьница из Петербурга поссорилась с родителями и сбежала в Минводы

Семейная ссора в Петербурге закончилась экзотическим побегом из дома 15-летней девочки.

В Петербурге транспортная полиция вернула домой 15-летнюю девочку-подростка, которая сбежала из дома после ссоры с матерью. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие". По данным СМИ, ссора в семье произошла из-за нежелания школьницы посещать занятия с репетитором для подготовки к ЕГЭ. В связи с этим днем 28 февраля она сбежала из квартиры на проспекте Науки, пока мать принимала душ. Старшеклассница оставила ей обидное СМС и заявила, что не будет ночевать дома.

Далее девушку ждал неожиданный путь, в первой части которого доблестные сотрудники железной дороги никак себя не проявили. Школьница купила себе билеты до Минеральных вод и поехала туда на пассажирском поезде. Впрочем, она решила сойти с состава в Бологом, где у нее жил старый приятель. После общения с парнем девятиклассница успокоилась и решила вернуться домой. Только по возвращению на Московский вокзал личность беглянки привлекла внимание транспортной полиции, которая и вернула обидчивую девчонку домой.

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