Полиция поймала детей-экспериментаторов, игравших на рельсах станции Дача Долгорукова

Сразу восемь подростков задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции Дача Долгорукова. Дети играли на рельсах, складывая на них монетки, чтобы проверить теорию о переворачивающемся поезде.

Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западу сообщило о задержании восьми школьников. Подростки играли на железнодорожном полотне около станции Дача Долгорукова. Правоохранителям удалось поймать восемь детей.

Пресс-служба ведомства сообщает, что дети клали монетки на рельсы. Наверное, они проверяли распространенный миф о том, что поезд сходит с путей из-за одной монетки. Все попавшиеся ребята учатся в 7-8 классах.

Всех экспериментаторов доставили в отделение полиции. Оттуда их забрали родители. Они все получили протоколы за неисполнение своих обязанностей по воспитанию. А служители закона решили провести профилактические лекции в школе, где учатся юные экстремалы.

Чаще школьников на железной дороге ловят за другим занятием. Например, на прошлой неделе на станции Ржевка с последнего вагона электрички сняли троих юных зацеперов. Подростки пробираются тайком к поездам и катаются на их крышах или устроившись снаружи. Они очень рискуют жизнью, так как подобные развлечения легко могут привести к травмам и даже смерти.