Девушка рэпера Фараона ушла из дома после ссоры с отцом

Возлюбленная известного рэпера, которая приходится дочерью теннисисту Евгению Кафельникову, написала об этом в твиттере.

Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, ушла из дома. Это произошло после ссоры с отцом.

Девушка, которая встречается с рэпером Pharaoh (Глеб Голубин), написала об этом в своем твиттере. По словам 18-летней Алеси, она уже пару месяцев не видела отца.

"Уже 2 месяца я не видела Евгения Кафельникова. Не потому, что я его не люблю. Я его люблю, он мой отец. А потому, что я хочу разобраться в себе", — сообщила "Комсомольская правда" слова Кафельниковой.

Издание добавило, что позднее об этой ситуации высказался и сам Евгений. Он написал в твиттере, что дочь заблокировала его. Теннисист сообщил, что он "так плохо себя никогда не чувствовал".

В начале года Алеся опубликовала откровенные фотографии, на которых она в полуобнаженном виде сидит на своем бойфренде.

Фото: metronews.ru