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Кафельникова шокирует фанатов: в сеть попали обнаженные фото модели и ее бойфренда

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Дочь теннисиста Евгения Кафельникова продолжает эпатировать публику. На этот раз полуголая Алеся сидит на обнаженном рэпере Фараоне

Недавно 18-летняя модель поделилась с подписчиками новой порцией откровенных фотографий. Дочь самого титулованного теннисиста России в полуголом виде сидит верхом на своем 20-летнем парне. Надо сказать, что жениха девочка выбрала себе подстать: сына бывшего генерального директора футбольного клуба "Динамо". Парня часто критикуют и обвиняют в том, что он создает депрессивную музыку.

Алеся Кафельникова Pharaoh фото в постели

В конце прошлого года Кафельникова демонстрировала подписчикам косячки и признавалась в ненависти к России. Такие высказывания вызвали бурный всплеск эмоций: Милонов жаждал "информационной блокады" в СМИ для семейства Кафельниковых, а пользователи сети предлагали девочке проваливать из страны. Об этом сообщает Life.

Алеся Кафельникова Pharaoh фото в постели

Как еще Кафельникова будет пиарить себя и знаменитого родителя, остается только гадать. Ранее мы сообщали,  дочь теннисиста сделала селфи с самокруткой.

Фотографии и видео: соцсети, инстаграм Алеси Кафельниковой

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Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса

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