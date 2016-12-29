В Невском районе детей из горящей квартиры спасли через окно

На Народной улице дотла выгорела двухкомнатная квартира. Жильцов дома эвакуировали по пожарной лестнице.

Сегодня, 3 февраля, около 13:00 загорелась квартира в Невском районе. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Через несколько минут на Народную, 54 прибыли несколько пожарных машин. К 13:30 спасатели эвакуировали несколько человек. Пожарные вывели мужчину из квартиры, еще 6 человек спустились по лестнице. Детей из горящей квартиры вынесли по выдвижной лестнице. Об этом пишет Life, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Очевидцы пишут, что в небо поднялся серый столп едкого дыма. На месте пожара продолжают работать спасательные службы. Одна из свидетельниц происшествия сообщает, что скорая увезла женщину и девочку из соседней квартиры. На кадрах можно заметить, что квартира выгорела полностью, стекла выбита, а из помещения валит черный дым.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что при обращении с огнем необходимо соблюдать технику безопасности. Ранее мы сообщали, что в Красногвардейском районе дотла выгорели три легковушки.

Фотографии и видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"