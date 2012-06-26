В Красногвардейском районе дотла выгорели три легковушки

Ночью на Энтузиастов загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидировали через 50 минут.

Сегодня, 1 февраля, около четырех часов утра загорелись иномарки. Инцидент произошел на проспекте Энтузиастов, 54/1. На месте пожара работали 9 человек и 2 машины.

Известно, что очевидцы происшествия вызвали спасательные службы в 03:55. Спустя несколько минут сотрудники МСЧ прибыли на место. Они полностью ликвидировали очаг возгорания спустя 50 минут. Выяснилось, что у "БМВ" выгорел отсек двигателя, в соседней "Шкоде" оплавился кузов, а в "Хендай" также поврежден моторный отсек. В результате пожара никто не пострадал. Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно.

Спасатели напоминают: будьте аккуратны в обращении с огнем и соблюдайте меры предосторожности. Ранее мы сообщали, что появилось видео пожара на рынке в Новороссийске, где выгорели несколько торговых павильонов.