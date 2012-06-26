На рынке в Новороссийске сгорели дотла несколько торговых павильонов

Появилось видео пожара на Западном рынке в Краснодарском крае. Огонь тушили 39 человек.

Накануне утром, 29 января, загорелись несколько торговых точек на Западном рынке в Новороссийске. Инцидент произошел в районе 10:20 на Анапском шоссе. Плотное облако серо-белого дыма было заметно в разных районах города. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На место пожара приехали 13 машин и 39 человек. Полностью потушить огонь удалось лишь спустя полтора часа. Известно, что один павильон выгорел дотла. Еще два имеют серьезные повреждения. Всего площадь возгорания составила порядка 150 кв. м. Известно, что пострадавших нет.

В данный момент выясняют детали случившегося. По какой причине начался пожар – пока неизвестно. По словам свидетелей, один из павильонов – мясной, еще в одном продавали одежду и обувь. Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде загоревшийся автобус попал на видео.



Видео: youtube, NovoLog