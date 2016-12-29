Дерзкие налетчики украли 5 миллионов рублей в Иркутске средь бела дня

В интернете опубликовали видео допроса одного из подозреваемых

11 января 2017 года двое мужчин совершили дерзкое ограбление лесозаготовильной фирмы в Тайшенском районе Иркутской области.

Мужчины средь белого дня ворвались в офис вышеуказанной фирмы, и, угрожая ножом кассиру, потребовали отдать им всю имеющуюся наличность. После получения желаемого, злоумышленники заперли кассира в подсобке и ушли. Преступники вызвали такси и попытались скрыться.

Сотрудники МВД, получив сигнал о краже, оперативно подключились к раскрытию преступления. Вскоре подозреваемых задержали, остановив такси. Пассажиры такси, молодые мужчины 25 и 26 лет, не смогли объяснить откуда у них крупная сумма денег. А уже в отделении полиции признались в совершенном ограблении.

Как выяснилось, злоумышленники ранее работали на этом предприятии. Сумма награбленного составила 5 миллионов рублей.

В интернете появилось видео допроса одного из подозреваемых. На кадрах видно автомобиль такси, на котором пытались скрыться злоумышленники, а так же фрагмент допроса и пересчет денежных купюр.

Мужчинам за данное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

Видео: YouTube/kpirkutsk