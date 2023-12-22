Фигурантку проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В Иркутске задержали подозреваемую в хищении денег у пенсионерки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В отдел полиции обратилась потерпевшая 75-летняя женщина. По ее словам, у нее похитили накопленные деньги перед Новым годом. По данным следствия, 25 декабря к пенсионерке в квартиру постучала молодая девушка. Та представилась ее соседкой и предложила помощь в уборке квартиры. Попросив стакан воды, злоумышленница похитила из комода деньги, пока та отлучилась в соседнюю комнату, и скрылась в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 18-летнюю подозреваемую. По месту проживания у нее обнаружили более 800 тысяч рублей. Деньги вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Фигурантку проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА