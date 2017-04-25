Общегородской субботник пройдет в Петербурге 29 апреля

В ближайшую субботу в Северной столице состоится День благоустройства. Петербуржцев будут ждать на 750 участках, которые нуждаются в уборке.

Весна в России не обходится без субботника. Общегородской День благоустройства пройдет в Северной столице 29 апреля. Желающих ждут на 750 площадках, где будет проходить уборка. Пока горожане будут орудовать граблями и метлами их будут развлекать концертами, соревнованиями.

Никольском саду Адмиралтейского района для участников субботника проведут конкурсы, а работу разбавят живой музыкой. На Выборгском шоссе волонтеров будут развлекать стихами о природе.

В Ржевском лесопарке Красногвардейского района пройдет спортивный праздник "Все на субботник!" Правда не уточняется, когда люди будут убирать парк: до состязаний или после.

А вот неравнодушных горожан, пришедших на уборку в Южно-Приморский парк и к Южной водопроводной станции, будут кормить едой из полевой кухни. А также развлекать концертом. В сквере у Музея истории Кронштадта будут угощать чаем. На берегу озера Гореловское собираются кроме уборки высадить деревья. А в парке Авиаторов развесят скворечники.

Добровольцы уберут территорию участка ветерана Великой Отечественной войны на улице Мосина в Сестрорецке.

На старнице Жилищного комитета можно узнать подробности о точках, расположенных около ваших домов.