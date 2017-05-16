Жесткое видео из Сыктывкара: трассу не поделили мотоцикл и легковушка

В Республике Коми водитель "десятки" допустил столкновение с байкером. Удар оказался настолько сильным, что мотоциклиста отбросило на припаркованные у обочины авто.

В минувшую пятницу, 12 мая, в Сыктывкаре дорогу не поделили два транспортных средства: "ВАЗ-2110" и мотоцикл. Инцидент произошел днем на улице Морозова около дома №4. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

Предположительно, 35-летний водитель легковушки выезжал с дворовой территории. Судя по всему, мужчина не заметил мотоциклистов и резко развернулся на дороге, допустив столкновение. Удар оказался настолько сильным, что 32-летнго водителя "Кавасаки " отбросило на припаркованные у обочины "ВАЗ-2110" и "Шевроле".

В результате крупной аварии серьезно пострадал мотоциклист. С травмами лица его госпитализировали в больницу. Также повреждения получили четыре транспортных средства.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Рязани: после ДТП легковушка сбила пешехода.



Видео: youtube, komiinform