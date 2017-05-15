Ужасающее видео из Рязани: после ДТП легковушка сбила пешехода

Перекресток в центре города не поделили две иномарки: в результате столкновения один из автомобилей отбросило на тротуар. Известно, что в крупной аварии пострадали несколько человек.

В минувшее воскресенье, 14 мая, дорогу в Рязани не поделили две легковушки: "Мицубиси" и "Ауди". Инцидент произошел около половины десятого вечера на перекрестке Ленина – Соборная. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, автоледи на японской иномарке попыталась проскочить на красный. Ее маневр не удался, и на большой скорости в " Мицубиси " врезался "немец". На кадрах можно заметить: удар оказался настолько сильным, что автомобиль предполагаемой виновницы ДТП отбросило на тротуар, где стоял пешеход.

В результате крупной аварии серьезно пострадали 27-летний мужчина, который угодил под колеса " Мицубиси", 19-летняя автоледи и две ее пассажирки.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Твери: трассу не поделили два авто.



Видео: youtube, Дороги Рязани/ ariyarlik !