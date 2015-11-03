Чулпан Хаматова прочитала дневник узницы концлагеря на сцене Филармонии

27 января – день памяти жертв Холокоста и день полного снятия блокады Ленинграда. В память об этих страшных событиях истории, в Санкт-Петербургской Филармонии был проведён концерт «Жёлтые звёзды», где под звуки классической музыки Чулпан Хаматова прочла дневник узницы концлагерей Штрасденгоф и Штуттгоф – Маши Рольникайте.

Маша прошла сначала Гетто, а затем концлагерь. У неё не было возможности сохранить свой дневник, поэтому Маша учила его наизусть. Она повторяла каждый день, что было написано, чтобы сохранить эту память для всех тех, кто будет жить потом. И только после окончания войны, девушка зафиксировала это на бумаге.

На круглом столе, где обсуждалось выступление и связь этих событий с музыкой, Чулпан поделилась о том, что лично для неё значат такие документы, как она нашла в себе мужество прочесть их со сцены, и рассказала, почему важно помнить об этих событиях.

«Мне не страшно читать, потому что меня нет за этой историей. Мне очень важно поделиться ей. Я в этом смысле, честно говоря, не собиралась производить впечатление как актриса и блистать какими-то гранями актёрского таланта. Очень важно для меня просто донести текст. Здесь нет такой отваги. Это документ», - рассказывает Чулпан.

Всем присутствующем на мероприятии, актриса посоветовала прочесть эти дневники, потому что: «Это очень хорошо ставит голову на место. Вы будете меньше страдать и переживать из-за пустяков. Вы будете учиться сопоставлять, что такое настоящее горе, и, что такое ваши какие-то проблемы, которые наверняка вас сводят с ума, и вы, безусловно, переживаете, но по крайней мере у вас будет какая-то отстранённость».

«Возвращаясь к вопросу страшно ли мне», - рассказывает актриса: « Ответственность – да, конечно, очень большая, но я надеюсь, что мне будет не страшно, и Маша будет с нами в этот вечер вместе со всеми остальными, у кого был этот опыт, потому что это очень важно для всех!».

Видео:PiterTV

Екатерина Суворова, Юлия Дробышевская

