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Губернатор Петербурга и ЗакС сможет увольнять не оправдавших доверие чиновников

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Занимающих государственные должности служащих в Петербурге смогут увольнять в связи с утратой доверия. Закон, закрепляющий это право за губернатором и ЗакСом, одобрил комитет по законодательству.

Комитет по законодательству Смольного в пятницу, 16 июня, одобрил закон о порядке увольнения чиновников. Согласно документу, занимающих государственные должности лиц могут сместить в связи с утратой доверия.

Если закон вступит в силу, то губернатор сможет увольнять вице-губернаторов, глав комитетов, бизнес-омбудсмена в случаи утраты доверия к ним. Законодательное собрание сможет увольнять омбудсменов по правам человека и правам ребенка, а также председателя Контрольно-счетной палаты, его заместителя и аудиторов.

К утрате доверия могут привести различные нарушения антикоррупционного законодательства: предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах и имуществе, участие в предпринимательской деятельности, вхождение в состав попечительских советов иностранных НКО.

Ранее Piter.tv сообщал, что депутаты ЗакСа позаботятся о всех заблудившихся грибниках России.

Теги: губернатор петербурга , законодательное собрание , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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