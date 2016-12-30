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Чехия выдала России чрезвычайно опасного международного преступника

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Сегодня, 30 декабря правительство Чехии выдала России Тагира Исрапилова, — преступника, который является участником незаконного вооружённого формирования, а также обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Об экстрадиции международного преступника сегодня сообщила Генпрокуротура России. Представители правоохранительных органов уверяют, что Тагира Исрапиловаперенаправили в Россию компетентные органы Чехии без всяких нареканий.

 
"Он обвиняется в совершении сразу нескольких тяжких преступлений, совершенных в Дагестане", — такими был слова официального представителя ведомства Александра Куренного.
 
Стоит напомнить, что Тагир Исрапилов находится в международном розыске по вполне обоснованным прчинам. Он обвиняется по трем серьёзным статьям УК РФ: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Участие в незаконном вооруженном формировании", а так же "Участие в устойчивой вооруженной группе", — сообщает информационный канал "360".

Видео: Piter.TV
Теги: нвф , посягательство на жизнь сотрудника полиции , тагир исрапилов
Категории: Лента новостей Новости России Криминальные происшествия Происшествия Терроризм

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