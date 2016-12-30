Чехия выдала России чрезвычайно опасного международного преступника

Сегодня, 30 декабря правительство Чехии выдала России Тагира Исрапилова, — преступника, который является участником незаконного вооружённого формирования, а также обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Об экстрадиции международного преступника сегодня сообщила Генпрокуротура России. Представители правоохранительных органов уверяют, что Тагира Исрапиловаперенаправили в Россию компетентные органы Чехии без всяких нареканий.

"Он обвиняется в совершении сразу нескольких тяжких преступлений, совершенных в Дагестане", — такими был слова официального представителя ведомства Александра Куренного.