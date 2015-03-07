В Забайкалье завели дело из-за стрельбы по полицейскому

Правоохранитель был госпитализирован, угрозы жизни нет.

В Забайкальском крае мужчина выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, который приехал на вызов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел ночью 9 сентября в поселке Смоленка Читинского района. Мужчина произвел выстрел из неустановленного оружия в полицейского, который в тот момент находился за рулем служебной машины, а затем скрылся с места ЧП.

Правоохранителям удалось установить личность стрелка. Им оказался житель села Маккавеево, расположенного приблизительно в 70 километрах от Смоленки. В настоящее время мужчина объявлен в розыск.

Пострадавший в результате ЧП полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Угроза жизни отсутствует.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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Фото: Следственный комитет РФ