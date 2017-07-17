Центральный участок ЗСД будет бесплатным на время репетиций военно-морского парада

Из-за разведения мостов на время репетиций и проведения самого военно-морского парада проезд по центральному участку ЗСД. Но водителей просят пересесть на метро.

Водители Васильевского острова окажутся в западне из-за дневной разводки мостов 23, 28 и 30 июля. В это время будут проходить репетиции и сам Военно-морской парад. Чтобы облегчить жизнь автомобилистам, проезд на центральном участке Западного скоростного диаметра сделают бесплатным. Однако чиновники все же просят водителей оставить машины и пересесть на метро.

Мосты разведут в 09.25 23 и 30 июля, а сведут их в 11.50. 28 июля наводка будет гораздо позже – в 13.20.

В понедельник, 17 июля, прошла пресс-конференция центра транспортного планирования. Разводиться одновременно будут Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты.

Чиновники попросили жителей южных районов города рассчитывать на КАД. Также водителей попросили в эти дни выбрать метро, вместо машины, так как мосты Александра Невского и Большеохтинский будут перегружены от наплыва машин.

Ранее Piter.tv сообщал, что боевые корабли направляются в Петербург для участия в параде.

Видео: instagram / anya_v_tsoy