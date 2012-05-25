Цены на жилую недвижимость Санкт-Петербурга будут повышаться

Средняя стоимость жилья в северной столице составляет 108 тысяч рублей за метр квадратный. Изучив объявления на портале Найдидом, можно заключить, что недвижимость в СПб продолжает дорожать. И в уже скором времени эксперты прогнозируют повышение цен до 5% от нынешнего уровня.

Спрос на квартиры Санкт-Петербурга остается достаточно высоким, что способствует и некоторому повышению цен на рынке жилья северной столицы. Как видно по предложениям на сайте Найдидом , приобрести недвижимость в СПб сегодня предлагают в среднем по цене в 108 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения, средняя стоимость метра в аналогичный период прошлого года составляла 104 тысячи рублей. По мнению большинства экспертов, цены и дальше будут повышаться.

Ситуация на рынке Санкт-Петербурга

Среди наиболее застраиваемых районов Санкт-Петербурга бесспорным лидером является Невский. В 2016 году вниманию покупателей здесь было представлено 474 тысячи квадратных метров совершенно новых площадей. Ну а Приморский район, лидер прошедших годов, на этот раз занял второе место. Здесь за прошедший год было возведено 403 тысячи квадратных метров жилья. Выгодно купить квартиру в Санкт-Петербурге вам помогут полезные советы в статье по ссылке

Популярность Невского района легко объяснима. Основные преимущества этой части города:



Относительно доступная стоимость жилья.

Близость Невы, множество мест для отдыха и семейного досуга. Хорошо развитая сеть метрополитена: в этом районе насчитывается 7 станций метро.

Помимо Невского и Приморского районов потенциальные покупатели уделяют особое внимание и Петровскому острову. На сегодняшний день здесь идет реализация трех новых проектов, включая ЖК «Петровская ривьера». Еще три участка недавно получили разрешения на строительство, а потому вопрос начала строительства новых зданий здесь — вопрос времени. Потенциальная площадь возводимой на острове жилой недвижимости — 500 тысяч квадратных метров. Средняя стоимость жилья в этом районе составляет 180-200 тысяч рублей за квадратный метр, а самая высокая доходит до 300 тысяч рублей.

Что ждет рынок недвижимости СПб в будущем?

Эксперты предполагают, что повышение цен на жилую недвижимость северной столицы уже в ближайшее время составит до 5%. Главная причина этого — вынужденное затишье на местном рынке в течение 2015-2016 годов. Именно оно повлекло снижение маржи застройщиков. И теперь, чтобы избежать убытков, они вынуждены будут повышать цены.