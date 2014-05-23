Названа стоимость самой бюджетной комнаты в Петербурге

Спрос на комнаты в Северной столице вырос в 3 раза в сравнении с показателями 2019 года.

В Петербурге увеличился спрос на комнаты в сравнении с 2019 годом в три раза. Самая бюджетная обойдется в 800 тыс. рублей. А самым дорогостоящим является вариант за 8,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные агентства недвижимости "Доли.ру".

За этот год число владельцев комнат в городе на Неве выросло на 102 процента. В августе количество запросов на комнаты стало рекордным, по словам риелторов. Так, это показатель в сравнении с июнем увеличился на 11 процентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спрос на новостройки с отделкой в Петербурге вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

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