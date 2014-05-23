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Названа стоимость самой бюджетной комнаты в Петербурге
Сегодня, 9:31
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Названа стоимость самой бюджетной комнаты в Петербурге

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Спрос на комнаты в Северной столице вырос в 3 раза в сравнении с показателями 2019 года.

В Петербурге увеличился спрос на комнаты в сравнении с 2019 годом в три раза. Самая бюджетная обойдется в 800 тыс. рублей. А самым дорогостоящим является вариант за 8,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные агентства недвижимости "Доли.ру". 

За этот год число владельцев комнат в городе на Неве выросло на 102 процента. В августе количество запросов на комнаты стало рекордным, по словам риелторов. Так, это показатель в сравнении с июнем увеличился на 11 процентов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что спрос на новостройки с отделкой в Петербурге вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. 

Фото: Pexels

 

Теги: недвижимость петербург, риелторы, стоимость комнаты спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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