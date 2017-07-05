Бузова снова шокировала фанатов откровенным фото

Известная теледива заявила, что у нее идеальная фигура. И в качестве подтверждения поделилась с подписчиками снимком в бикини.

Сегодня Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым откровенным фото. На этот раз популярная телеведущая предстала перед поклонниками в открытом купальнике. Девушка прокомментировала свой пост таким образом: "Я, может, и не красавица, но фигура у меня идеальная. Что есть, то есть".

Надо сказать, что менее чем за час фото Бузовой оценили почти 72 тысячи человек.

Поклонники девушки то и дело пишут восхищенные комментарии. Однако среди пользователей сети встречаются и злопыхатели. "Милочка, ценят человека не за фигуру! Где Ваши мозги?" – уверенно восклицают юзеры инстаграма.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Сочи Бузову застукали с очередным футболистом. На побережье Черного моря девушка развлекалась с капитаном московского "Спартака", пока его жена отдыхала в Европе.