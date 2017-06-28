В Сочи Бузову застукали с очередным футболистом

На побережье Черного моря девушка развлекалась с капитаном московского "Спартака", пока его жена отдыхала в Европе.

Недавно в сети появилось видео, на котором Ольга Бузова запечатлена в обнимку с дочерью футболиста Дениса Глушакова. На кадрах известная телеведущая учит девочку плавать.

Увидев данный ролик, фанаты заподозрили что-то неладное. Дело в том, что супруга центрального полузащитника в это время отдыхала в Риме.

Впрочем, Глушаков уверенно заявляет, что с его браком все в порядке. Девять дней назад он поделился с подписчиками в своем инстаграме фотографией со свадьбы, прокомментировав данный снимок таким образом: "Восемь лет счастья и любви. Не жестяная, а железобетонная годовщина свадьбы".

Именно поэтому поклонникам не стоит переживать. Роман Бузовой с очередным футболистом оказался фейком. По крайней мере, так заявляет жена Глушакова Дарья. "Наконец-то долгожданный отдых вместе, - комментирует девушка семейную фотографию в соцсети. – Ольга Бузова, спасибо, что присмотрела за моим мужем и Лерусей!".

Ранее мы сообщали, что Бузова шокировала фанатов вульгарными фото из бани.



Видео: Youtube, Dom-2 info