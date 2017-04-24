Задиристое видео из Англии: двое британцев поругались из-за "страуса" на поводке

Местный житель мирно выгуливал свое необычное домашнее животное, как неожиданно прохожий ему крикнул нечто оскорбительное. Отстаивая честь своего эму, разъяренный хозяин птицы ввязался в спор.

В минувшую субботу, 22 апреля, в сети появился любопытный ролик: британец выгуливал на поводке своего эму и ввязался в спор из-за нелестных комментариев прохожих. Данный инцидент произошел в Великобритании. Очевидец происшествия зафиксировал конфликт на видео, а сам ролик прокомментировал таким образом: "Не могу поверить в это. Мир становится все хуже и хуже". Надо сказать, что за несколько дней запись оценили почти 10 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как британец мирно выгуливает своего любимого питомца. Неожиданно прохожие начинают его оскорблять и кричать, что он ненормальный, потому что выгуливает страуса на поводке. В ответ обиженный и разгневанный хозяин птицы начинает отстаивать честь своего животного: "Это эму, а не страус". К счастью, до драки не дошло. Вежливые британцы ограничились взаимными оскорблениями.

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Видео: твиттер, Jack Morris