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Забавное видео из Орла: дикий бобер прогулялся по городу

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Смелый грызун вылез на проезжую часть, а затем,не смущаясь прохожих и автолюбителей, спокойно пополз в своем направлении.

В минувший четверг, 11 мая, жительница Орла запечатлела на видео смелого бобра, спокойно разгуливающего по дорогам города. Инцидент произошел около шести часов утра в Советском районе возле школы №39.

Известно, что недалеко от учебного заведения протекает Ока. Вероятно, животное пришело со стороны реки. На кадрах можно заметить, что смелый бобер ведет себя абсолютно спокойно. Он, не обращая внимание на прохожих и автолюбителей, следует по своим делам.

Некоторые пользователи сети полагают, что грызун, вероятно, болен, раз ничего не боится. Другие, напротив, уверены, что животное просто заблудилось. А кто-то даже не удивляется, поскольку ранним утром недалеко от воды можно встретить и нескольких бобров.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смешное видео: кот с пакетом на голове устроил забег по дому.
 

Видео: вконтакте, Лариса Захарова

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Категории: Новости России Лента новостей

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