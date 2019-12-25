В Орле подросток убил мать и тяжело ранил бабушку

Юноша нанес женщинам удары по головам топором и гвоздодером.

В Орле 17-летний парень подозревается в убийстве матери и покушении на жизнь бабушки.

Региональные следственные органы СКР по Орловской области сообщают, что в отношении 17-летнего жителя Орла возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".

На данный момент известно, что вечером 29 сентября в своей квартире в многоквартирном доме парень решил убить мать и бабушку. Вооружившись топором и гвоздодером, он совершил задуманное.

После этого он позвонил в полицию и сообщил о случившимся. 53-летняя женщина к приезду полиции была уже мертва. 73-летней бабушке экстренно была оказана помощь. Сейчас она с тяжелой травмой головы находится в больнице.

Сейчас несовершеннолетний задержан. Ему будет проведена психологическая экспертиза.

в настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. СУ СК РФ по Орловской области

Расследование уголовного дела продолжается. О мотивах не сообщается.

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Фото:СУ СК РФ по Орловской области