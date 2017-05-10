Смешное видео: кот с пакетом на голове устроил забег по дому

Любопытный кот залез в пакет с едой, однако не удержался на столе и упал. Неуклюжее животное за считанные минуты покорило пользователей сети.

В минувшую пятницу, 5 мая, в интернете появилось забавное видео: кот с пакетом на голове устроил забег. Хозяин вместо того, чтобы помочь бедолаге, стал снимать его на телефон. Надо сказать, что за несколько дней ролик посмотрели почти полмиллиона человек.

На кадрах можно заметить, как кот медленно подбирается к целлофановому пакету, а затем и вовсе забирается внутрь. Но, к сожалению, любопытство наказуемо: после того, как котик полностью погрузился в мешок, он рухнул на пол. Естественно, животное не на шутку перепугалось и стало метаться по комнате. Хозяин в этот момент от души смеялся.

Впрочем, подписал он свое видео таким образом: "Любопытный кот. Предвещая комментарии, заранее скажу: "Я не пытался засунуть кота в мешок. И я не специально положил пакет на стол, в надежде, будто это произойдет. Это случайность!".

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Брянска: водитель посадил кота за руль.



Видео: Youtube, Alasdair Martin