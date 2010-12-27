Благовещенский и Большеохтинский мосты оснастили QR-кодами с аудиогидами

В Петербурге QR-коды установят на Большеохотинском и Благовещенском мостах.

В Петербурге QR-коды с аудиокнигами установили еще на двух мостах: Большеохотинском и Благовещенском.

QR-коды можно увидеть на павильонах пультового управления, а также на конструкции мостов. Стоит заметить, что услышать интересные факты смогут не только российские туристы, но и гости из других стран. QR-коды предусматривают русский, английский и китайский языки.

Аудикокниги расскажут об истории мостов, их уникальности и особенности строения и даже ранее неизвестные факты о петербургских переправ.

Напомним, что в QR-коды уже установлены на Дворцовом, Троицком и Биржевом мостах.

Фото: "Вконтакте" группа "Интересные места и события Санкт-Петербурга"