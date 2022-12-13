В Петербурге коронавирусным QR-кодам добавят возможности работать в формате бизнес-ID

Помимо числа вакцинированных на конкретном предприятии, по QR-коду можно будет увидеть ссылку на официальный сайт предприятия, телефон, описание компании.

Инструменту QR-кодов у петербургских организаций, информирующих о стандартах безопасности в пандемию, добавят функций, не связанных с COVID-19. Об этом "‎Петербургскому дневнику" рассказал директор Центра "Мой бизнес" Санкт-Петербург Лев Кузнецов.

Мы думали над тем, каким образом этот инструмент преобразовать, чтобы он продолжал приносить пользу каждому предприятию. Если предприятие будет согласно, то этот QR-код будет работать еще и в формате бизнес-ID. Лев Кузнецов

Помимо числа вакцинированных на конкретном предприятии, по QR-коду можно будет увидеть ссылку на официальный сайт предприятия, телефон, описание компании. Также будет возможность обратной связи, вместо записи в бумажной книге жалоб и предложений.

Специалист отметил, что всё уже сделано, и заработает в ближайшее время.

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)