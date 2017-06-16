В Black Star не считают, что Бузова создает тренды

Максим Коротков, директор по развитию Black Star рассказал петербуржцам, о причинах популярности Ольги, и назвали самых высокооплачиваемых артистов, на их взгляд.

Максим Коротков, директор по развитию Black Star сообщил на своем мастер-классе, что Ольга Бузова сказала Тимати, что хочет собрать Крокус .

"Она хочет собрать Крокус, и самый парадокс, что она соберет. Формирует ли тренды Ольга Бузова – нет. Не формирует. Она подвержена волне трендов, которые ее окружают. У нее был один тренд, на котором начался ее бешеный взлет, как бы это так назвать, это Дмитрий Нагиев и ее интересная история. И благодаря этой истории очень много пришло внимания к Ольге Бузовой от СМИ. Она молодец, безусловно, быстро двигается, пишет песни, и эти песни становятся хитами, благодаря маленьким девчоночкам, которые смотрят "Дом 2".

Максим, обращаясь к зрителям, спнросил, кто из присутствующих смотрит "Дом 2"? Директор по развитию Black Star уверен, что эту передачу в прайм-тайм смотрит каждый 3-ий житель России, 44 миллиона человек. И именно так объясняет он такую популярность Ольги, которая помимо передачи, теперь еще и монетизирует себя дополнительно музыкой и еще какими-то своими проектами, и поэтому, она соберет "Крокус", подчеркивает Максим Коротков:

"Правильный пиар повод плюс правильная история поспособствовали формированию упомянутого Олиного тренда. Но пока что, единственной компанией, создающей тренды является все же Black Star".

А вот самым доходным компания Тимати считает Григория Лепса, который по их словам, обошел и Стаса Михайлова и всех остальных. Но не забывает Максим упомянуть и о Филиппе Киркорове, который 10 дней подряд собирал Кремлевский, до него так делал только Муслим Магомаев, делающий 5 концертов в Кремлевском дворце: "Филипп – единственный король поп сцены России, и это правда".

Видео:Piter.tv