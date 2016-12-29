Банда "предприимчивых строителей" обокрала ювелирный магазин в Колпино

Сегодня, 4 февраля 2017 года стало известно об ограблении одного из ювелирных магазинов в Колпино на Пролетарской улице вечером минувшей пятницы

Как сообщают в правоохранительных органах, в Колпино вечером 3 февраля ювелирный магазин пострадал от рук вооружённых разбойников. Вооружившись строительным инструментом и огнестрельным оружием они подчистую выгребли содержимое 9 лотков с драгоценностями и благополучно покинули место ограбления.

По официальным данным известно, что разбойников привлёк магазин "Золотой" на Пролетарской улице. В районе половины седьмого вечера в него ворвались двое мужчин. На головах у них были маски, а в руках пистолет и некий предмет, тщательно замаскированный под пистолет. Предположительным огнестрельным оружием они угрожали сотруднику магазина, а строительным инструментом разбили 2 витрины. Продавец успела нажать на "тревожную кнопку", но пока охрана добиралась до магазина, грабители успели скрыться.

Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба устанавливается.

Видео: Piter.TV