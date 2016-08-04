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Бабушка, задушившая младенца в Петербурге под влиянием "демона", созналась в убийстве внучки
Сегодня, 15:23
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mari_dolbish
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Бабушка, задушившая младенца в Петербурге под влиянием "демона", созналась в убийстве внучки

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Женщина призналась, что сознательно отнесла свою полуторамесячную внучку в лесополосу, чтобы задушить, а затем умереть самой.

Бабушка полуторамесячной Аниты, 54-летняя женщина, созналась в убийстве своей внучки. Она призналась в том, что намеренно отнесла девочку в лесополосу, вскрыла себе вены, а затем задушила младенца, сообщает "Пятый канал".

Напомним, что в Юнтоловском заказнике 15 июня начались масштабные поиски 54-летней петербурженки и ее внучки Аниты, которая родилась в мае 2017 года. К четырем часам утра 16 июня в двух километрах от ранее найденного окровавленного одеяльца сотрудники спасательной службы обнаружили задушенную дочь своего товарища, на которой лежала истекающая кровью 54-летняя женщина. После того как женщина стала приходить в себя, она начала говорить о демоне, с которым не смогла справиться, и что именно под его влиянием совершила преступление

Фото: chaspik.spb.ru

Теги: бабушка убила младенца , задушила внучку , нашли ребенка , юнтоловский заказник
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия Новости Крыма

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