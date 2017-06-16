Пропавшую женщину с младенцем нашли: ребенок задушен

У бабушки мальчика вскрыты вены

В Юнтоловском заказнике под утро пятницы, 16 июня, нашли пропавших накануне бабушку с младенцем. Сотрудники МЧС, которые прочесывали парк в поисках 55-летней жензины с младенцем, сперва наткнулись на окровавленное одеяльце, а через три часа поисков увидели и тех, кого искали.

Сперва спасатели подумали, что мертвы оба. Подойдя поближе, они обнаружили, что женщина лежит, придавив собою уже мертвого младенца, а сама истекает кровью и находится в бессознательном состоянии. Осмотрев пенсионерку, сотрудники МЧС пришли к выводу, что она могла перегрызть себе кровеносные сосуды на руках.

Малыша отправили в морг, а бабушку девочки – в психиатрический диспансер. По пути она пришла в себя и оказалось, что 55-летняя женщина совершенно невменяема. Она говорила что-то о преследовавших ее демонах и о том, что крест не помог.

Напомним, поиски начались накануне около пяти часов вечера. В полицию обратился отец месячного ребенка. 29-летний мужчина рассказал, что бабушка с девочкой не вернулась с прогулки. В последний раз бабушка выходила на связь с мамой ребенка в три часа дня и обещала вернуться к четырем, однако домой так и не пришла.

Весь вечер и полночи женщину с младенцем искали более четырехсот человек, в том числе спасатели, полиция, волонтёры и психологи. Также были задействованы кинологи с собаками и беспилотные летательные аппараты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".