Видео из Петербурга: Киану Ривза атаковали фанаты

Толпа поклонников ходит по пятам за голливудским актером, который приехал в Северную столицу на съемки нового фильма. Стражи порядка пытаются оградить Ривза от назойливых фанатов, но те все равно успевают сделать селфи.

Сегодня, 29 мая, Киану Ривз был замечен в центре города на Садовой улице. Судя по всему, голливудский актер шел на съемочную площадку, попутно здороваясь с петербуржцами. Соцсети заполонили десятки фотографий с комментариями типа: "Когда слышишь "хай" от мистера Ривза, твой понедельник точно удался".

Надо сказать, что поклонники голливудского актера начали буквально фотоохоту на Киану. Они то и дело отслеживают его местонахождение в соцсетях по хэштегам, ждут его возле отеля и пытаются запечатлеть кроткую улыбку актера на свою камеру.

Сам Ривз не отказывает фанатам: он машет им рукой и приветливо улыбается, вероятно, будь его воля, актер ездил бы в Петербургском метро без сопровождения, как он любит делать в США.

Известно, чтоКиану приехал в Северную столицу на съемки фильма "Сибирь". Вчера голливудский актер разгуливал по Менделеевской линии, а сегодня на территории СПбГЭУ.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге заметили гуляющего по центру Киану Ривза.



Видео: инстаграм, funforlifespb/ piter.tv, Ксения Крохина

Фото: соцсети