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Видео: В Петербурге заметили гуляющего по центру Киану Ривза

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Голливудский актер снимается в фильме, съемки которого проходят в Петербурге

Киану Ривз прилетел в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в съемках триллера Мэттью М. Росса. В свободное от работы время голливудская звезда гуляет по городу. Он уже успел пройтись по Невскому проспекту, посетить основные достопримечательности города. Актер не маскируется и с удовольствием позирует перед камерами смартфонов, охотно соглашается на селфи.

В гостинице, в которой поселился актер, пришлось усилить меры безопасности. Фанаты в день приезда Ривза собрались у входа и ждали, пока актер выйдет к ним. Несмотря на то что фанатам пришлось прождать Киану Ривза несколько часов – самые упорные простояли у входа в отель 17 часов. Все желающие смогли сделать селфи с актером и получить автографы. 

Фильм «Сибирь» с участием актера выйдет на широкие экраны в следующем году.

Видео: инстаграм

 
Теги: киану ривз , киносъемки , петербург , съёмки кино
Категории: Новости СПб

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