Автомобиль - трансформер на базе "Лады" вызвал восхищение у зрителей

Автомобиль - трансформер собрал из старенькой "Лады" российский каскадер Геннадий Кочерга вместе со своим сыном.
Новое детище умельцев было продемонстрировано зрителям на шоу трюков в Орле 18 мая. Автомобиль собранный из ВАЗ-2110 за считанные секунды превращается в подобие Оптимуса Прайма из знаменитого фильма "Трансформеры". Автомобиль получил название "Оптимус Геннадьевич Праймов". У него имеются даже два рабочих пулемета.
Геннадий и его сын не собираются останавливаться на достигнутом и планируют собрать два похожих трансформера, чтобы повторить все трюки из фильма.
Видео: YouTube/ЮтубТВ