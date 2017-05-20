Автомобиль - трансформер на базе "Лады" вызвал восхищение у зрителей

Отец и сын собрали из старенькой "Лады" автомобиль-трансформер и назвали его "Оптимус Геннадьевич Праймов"

Автомобиль - трансформер собрал из старенькой "Лады" российский каскадер Геннадий Кочерга вместе со своим сыном.

Новое детище умельцев было продемонстрировано зрителям на шоу трюков в Орле 18 мая. Автомобиль собранный из ВАЗ-2110 за считанные секунды превращается в подобие Оптимуса Прайма из знаменитого фильма "Трансформеры". Автомобиль получил название "Оптимус Геннадьевич Праймов". У него имеются даже два рабочих пулемета.

Геннадий и его сын не собираются останавливаться на достигнутом и планируют собрать два похожих трансформера, чтобы повторить все трюки из фильма.

Видео: YouTube/ЮтубТВ