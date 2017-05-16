Жуткое видео из Петербурга: автобус с пассажирами угодил в кювет

В Красном Бору маршрутка с людьми вылетела с трассы в поле. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Сегодня днем, 16 мая, под Петербургом автобус с пассажирами вылетел с трасы в кювет. Инцидент произошел в четвертом часу дня около Московского шоссе вблизи Красного Бора. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия серьезной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, водитель габаритного транспортного средства не справился с управлением и на большой скорости съехал в кювет. На кадрах можно заметить, что автобус находится в поле на большом расстоянии от дороги.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия, на месте аварии работают спасательные службы: несколько карет скорой помощи, сотрудники МЧС и полицейские. По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек. Также очевидцы происшествия сообщают, что в районе аварии образовалась пробка.

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Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"