Под Екатеринбургом рейсовый автобус полный пассажиров вылетел в кювет и перевернулся

В сети появилось видео с места аварии рейсового автобуса Реж - Екатеринбург.

Сегодня утром, 25 апреля, в Свердловской области рейсовый автобус Реж - Екатеринбург улетел в кювет и перевернулся на крышу.

В 5 часов 45 минут на 45 километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск опрокинулся автобус, в котором находилось 29 пассажиров. Из-за обильно снега водитель не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд автобуса с трассы с последующим опрокидыванием. В этом ДТП пострадали 4 человека. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, остальные пассажиры продолжили свой маршрут на попутном транспорте.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.

На днях в Кемерово городской автобус проехал на "красный" и протаранил грузовик.

Видео: ВК, Александр Ворончихин