Видео момента ДТП: В Кемерово автобус протаранил грузовик на перекрестке

В сети опубликовано видео момента аварии с камеры наблюдения.

Сегодня днем, 23 апреля, в Кемерово произошло ДТП с городским автобусом и фурой. Сейчас появилось видео с моментом ДТП с камеры наблюдения.

Как видно на видео, автобус ехал по проспекту Шахтеров. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора, объехал справа стоящие на светофоре машины, задел колею, вылетел на перекресток, задев фуру. После чего продолжил движение, пока не врезался в фонарный столб. Но и это еще не все. Водитель стал сдавать задним ходом через весь перекресток, пока не остановился на противоположном конце. Водители автомобилей в страхе шарахались по перекрестку, чтобы не угодить в ДТП. Остановившись, автобус перегородил проезжую часть, чуть снова не съехав в кювет.

Сообщается, что движение на данном перекрестке было сильно затруднено. ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии. В ДТП пострадали водитель и кондуктор автобуса. Были ли пассажиры на момент аварии в автобусе, не известно.

Видео: ВК, Максим Глушенков