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Ужасающее видео из Смоленска: легковушку смяло от удара в ДТП

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Трассу в Дорогобужском районе не поделили два автомобиля. В результате крупной аварии пострадали несколько человек.

В минувший понедельник, 15 мая, дорогу в Смоленской области не поделили два легковых транспортных средства: "ВАЗ-2114" и "Опель". Инцидент произошел около пяти часов вечера под Дорогобужем. После ДТП, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, 64-летний водитель иномарки не уступил дорогу отечественной легковушки, в результате чего допустил столкновение. На кадрах можно заметить, что от удара "ВАЗ" буквально смяло.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что оба водителя серьезно пострадали. За рулем отечественного автомобиля находился 23-летний молодой человек. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Сыктывкара: трассу не поделили мотоцикл и легковушка.

 

Видео: Youtube, Владимир Артемов

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Категории: Лента новостей Новости России

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