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Аноним с таксофона угрожал взорвать метро Петербурга
Сегодня, 11:40
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mari_dolbish
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Аноним с таксофона угрожал взорвать метро Петербурга

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Неизвестный позвонил с таксофона и сообщил о том, что в петербургской подземке заложена бомба.

В Петербурге возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Неизвестный сообщил о бомбе в метро.

Инцидент случился в районе пяти часов вечера 15 июля, сообщает "Фонтанка". О якобы заложенной бомбе в подземке позвонили в полицию. Поскольку звонок совершили с таксофона на Невском проспекте, 170, полицейские проверили станции метро "Площадь Восстания", "Площадь Александра Невского" и "Маяковскую".

Незадолго до звонка "Площадь Восстания" закрывали из-за бесхозного предмета. На этот раз пассажиров подземки не эвакуировали. Спустя полтора часа проверок стало известно, что никакой бомбы нет.

В настоящее время сотрудники полиции ищут звонившего анонима. По факту звонка возбуждено уголовное дело. 

Фото: rajtoral.com

Теги: аноним , бомба в метро , сообщение о теракте , таксофон , уголовное дело
Категории: Терроризм Происшествия Новости СПб Лента новостей

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