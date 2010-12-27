Аноним с таксофона угрожал взорвать метро Петербурга

Неизвестный позвонил с таксофона и сообщил о том, что в петербургской подземке заложена бомба.

В Петербурге возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Неизвестный сообщил о бомбе в метро.

Инцидент случился в районе пяти часов вечера 15 июля, сообщает "Фонтанка". О якобы заложенной бомбе в подземке позвонили в полицию. Поскольку звонок совершили с таксофона на Невском проспекте, 170, полицейские проверили станции метро "Площадь Восстания", "Площадь Александра Невского" и "Маяковскую".

Незадолго до звонка "Площадь Восстания" закрывали из-за бесхозного предмета. На этот раз пассажиров подземки не эвакуировали. Спустя полтора часа проверок стало известно, что никакой бомбы нет.

В настоящее время сотрудники полиции ищут звонившего анонима. По факту звонка возбуждено уголовное дело.

Фото: rajtoral.com