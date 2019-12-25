В Петербурге аноним "заминировал" все ТЦ и потребовал 10 тыс. евро

Стало известно, что аноним "заминировал" 23 февраля все торговые центры Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".
Петербургские полицейские получили письма о "минировании" всех торговых центров города. В письме он указал, что взрывы должны прогреметь в 19:00. Однако, чтобы взрывов не произошло, аноним требовал перечислить 10 тыс. евро через VK Pay. Он также требовал в новости упомянуть некую террористическую группировку.
Ранее мы сообщали, что представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга.
Фото: pexels
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