В Петербурге аноним "заминировал" все ТЦ и потребовал 10 тыс. евро

Чтобы взрывов не произошло, аноним требовал перечислить 10 тыс. евро через VK Pay.

Стало известно, что аноним "заминировал" 23 февраля все торговые центры Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Петербургские полицейские получили письма о "минировании" всех торговых центров города. В письме он указал, что взрывы должны прогреметь в 19:00. Однако, чтобы взрывов не произошло, аноним требовал перечислить 10 тыс. евро через VK Pay. Он также требовал в новости упомянуть некую террористическую группировку.

Ранее мы сообщали, что представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга.

Фото: pexels

