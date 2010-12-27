Автобус с актерами петербургского МДТ попал в аварию под Оренбургом

В четверг в Оренбургской области произошла авария с участием автобуса, в котором ехали актеры Малого драматического театра Петербурга. Предварительно, в ДТП никто не пострадал.

На трассе между Новотроицком и Оренбургом в четверг, 29 июня, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса с пассажирами. В последнем ехали актеры МДТ – театра Европы, которые отправились в Оренбург с гастролями.

Авария произошло в первом часу дня. Женщина за рулем седана решила свернуть на левую обочину. Маневр был настолько внезапным, что водитель автобуса с актерами не успел среагировать. В результате тяжелый автомобиль протаранил легковушку. Удар пришелся на заднюю часть машины. У той отлетели части корпуса сзади.

По предварительным данным "Водителя Петербурга", в результате аварии никто не пострадал.

Спектакль МДТ "Три сестры" должен пройти 30 июня в Оренбурге. Накануне они выступали в Новотроицке.