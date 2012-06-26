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76-летняя пенсионерка рассказала о покупке БАДов на 370 тысяч рублей

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Преступники "впарили" старушке бесполезных лекарств на крупную сумму

Петербургская пенсионерка лишилась трехсот пятидесяти тысяч рублей из-за мошенников, торгующих "биологически активными добавками". Как сообщается, произошло это в квартире, где живет 76-летняя старушка.

30 января около 16:30 в своей квартире на улице Белы Куна 76-летняя петербурженка приобрела несколько упаковок БАДов. За пустышки пенсионерка собственными руками передала девушке-курьеру, которая привезла заказ, 347 тысяч рублей.

Вскоре после этого старушка сообразила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Отмечается, что у пенсионерки остался на руках чек некоего ООО, которое занимается продажей этих БАДов.

Видео: архив  

Теги: бады , мошенничество , петербург , полиция , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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