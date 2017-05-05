4-летняя блогерша обратилась к Басте с просьбой посадить дерево

Маленькая блогерша из Красноярска записала видеообращение к рэперу Басте

4-летняя блогерша Злата попросила рэпера Басту посадить дерево в Красноярске. В конце прошлого года красноярская блогерша стала послом Зимней Универсиады. Популярность девочка завоевала после создания своего канала «Бухты-Барахты» на YouTube.com.

В своем instagram Злата опубликовала видео, в котором просит известного рэпера Басту посадить дерево в Красноярске во время майских гастролей. Маленькая блогерша переживает, что из-за сильно занятости рэпер не заметит ее видеообращения, поэтому Злата обратилась за помощью к своим подписчикам. Девочка попросила привлечь внимание Басты хэштегами в его «инстаграме» (хэштег #ответьзлате).

Видео:

Instagram: zlata.tv