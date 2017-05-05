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4-летняя блогерша обратилась к Басте с просьбой посадить дерево

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Маленькая блогерша из Красноярска записала видеообращение к рэперу Басте

 4-летняя блогерша Злата попросила рэпера Басту посадить дерево в Красноярске. В конце прошлого года красноярская блогерша стала послом Зимней Универсиады. Популярность девочка завоевала после создания своего канала «Бухты-Барахты» на YouTube.com.

В своем instagram Злата опубликовала видео, в котором просит известного рэпера Басту посадить дерево в Красноярске во время майских гастролей. Маленькая блогерша переживает, что из-за сильно занятости рэпер не заметит ее видеообращения, поэтому Злата обратилась за помощью к своим подписчикам.  Девочка попросила привлечь внимание Басты хэштегами в его «инстаграме» (хэштег #ответьзлате).  

 

Видео: 
Instagram: zlata.tv

Теги: баста , красноярск
Категории: Новости России Лента новостей

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