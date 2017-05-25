Смольный отказал в денежной компенсации 25 пострадавшим при взрыве в питерском метро

Из 91 пострадавших при взрыве в питерской подземке, денежную компенсацию получат всего лишь 66 человек . Решение Смольного.

91 человек обратились к властям Петербурга за денежной компинсацией от теракта, который произошел в метро 3 апреля. Но 25 пострадавшим город отказал. Смольный аргументирует свое решение на городском законе и судебно-медицинской экспертизе (СМЭ), которую сделали специалисты.

Комитет по социальной политике Смольного сообщает, что по состоянию на 23 мая в бюро СМЭ обратился 91 человек. 10 из них тяжело пострадавшие, со средней тяжестью 25 петербуржцев, еще 31 человек получили легкие травмы. Повреждения не серьезные были зафиксированы у 12 человек, еще у 13 вовсе не нашли каких-либо ран.

По итогу, выплаты получат 66 человек, у которых тяжкие, средние и легкие травмы, как того предполагают постановление правительства РФ, выделяющее средства пострадавшим при терактах, и "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".