Высокопоставленные тоже плачут: 25-летний офицер главкомата ВМФ потерял IPhone 7 в петербургском такси

Накануне в Петербурге, в одной из поездок на такси молодой офицер ВМФ потерял IPhone 7. Теперь дорогостоящую пропажу ищут полицейские Кировского района

Сегодня, 5 марта 2017 года, сотрудники полиции Кировского района ищут дорогостоящую пропажу 25-летнего офицера военно-морского флота. Как утверждают официальные СМИ, в Петербурге начальник отделения штаба ГК ВМФ после поездки на такси остался без iPhone последней модели. После отчаянных попыток найти гаджет самостоятельно, военнослужащий предоставил право поисков сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что пропажу 25-летний старший лейтенант Военно-морского флота обнаружил ночью 4 марта, когда приехал к своему дому на проспекте Маршала Жукова на такси. Однако ни цвет, ни марку, ни номера автомобиля, подвозившего его до дома, офицер не запомнил.

Теперь черный iPhone 7, — последняя модель новомодного флагмана, — который пострадавший оценил в 65 тысяч 990 рублей, ищут полицейские Кировского района.



Видео: Piter.TV