На петербургских остановках производится установка звуковых информаторов

Устройства помогут узнавать о прибытии общественного транспорта людям с нарушением зрения.

На остановках общественного транспорта в Центральном и Выборгском районах Санкт-Петербурга производится установка звуковых модулей, призванных оповещать граждан о прибытии автобусов или трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Устройства будут располагаться на информационных панелях у остановок. Как сообщают в сообщении ведомства, модули дублирования информации о прибытии наземного транспорта сыграют важную роль для людей с нарушением зрения или маломобильных граждан. До конца следующей недели запланирована установка десяти модулей. В будущем перечень адресов, где появятся голосовые информаторы, планируют расширить.

Работы производятся ГКУ "Организатор перевозок" в рамках решений, которые были приняты Межведомственной рабочей группой при обсуждении вопросов улучшения доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге продолжается тестирование функционала виртуального "Подорожника" – мобильного приложения, с помощью которого можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте города.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга