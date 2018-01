"Золотой глобус 2018": статуэтки у фильма "Три билборда на границе" и сериала "Большая маленькая ложь"

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения премий "Золотой глобус". В 2018 году вторую по значимоси после "Оскара" премию взяли "Леди Берн" и "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Урожай наград собрал фильм Мартина МакДоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (на главном видео - вручения "Глобуса" за лучший драматический фильм). Кроме главной награды как драма, картина получила статуэтку за лучший сценарий. А исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд стала лучшей актрисой драматического фильма. Ее коллега по фильму - Сэм Рокуэлл стал лучшим второстепенным драматическим актером.

Драма "Леди Берт" о старшекласснице стала лучшей в номинации "мюзикл или комедия". Актриса Сирша Ронан также стала лучшей актрисой в категории комедии или мюзикла.

Среди сериалов самым обласканным стал мини-сериал "Большая маленькая ложь". Шоу получило четыре награды, в том числе и главную - за лучший мини-сериал или телевизионный фильм.

Россию на "Золотом глобусе 2018" представлял фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Однако картина уступила в номинации лучший иностранный фильм немецкой драме с Дайан Крюгер "На пределе".

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО НОМИНАЦИЯМ

Лучший драматический фильм: "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший фильм в категории мюзикл/комедия: "Леди Бёрд"

Лучший режиссёр: Гильермо Дель Торо — "Форма воды"

Лучший актёр в категории мюзикл/комедия: Джеймс Франко — "Горе-творец"

Лучшая актриса в категории мюзикл/комедия: Сирша Ронан — "Леди Бёрд"

Лучший актёр драматического фильма: Гари Олдман — "Тёмные времена"

Лучшая актриса драматического фильма: Фрэнсис МакДорманд — "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл — "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни — "Тоня против всех"

Лучший сценарий: Мартин МакДона — "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури"

Лучшая оригинальная песня: This Is Me — "Величайший шоумен"

Лучший саундтрек: "Форма воды"

Лучший иностранный фильм: "На пределе"

Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко"

Лучший драматический сериал: "Рассказ Служанки"

Лучший актёр драматического сериала: Стерлинг К. Браун — This Is Us

Лучшая актриса драматического сериала: Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"

Лучший сериал в категории комедия/мюзикл: "Удивительная миссис Майзел"

Лучшая актриса сериала в категории комедия/мюзикл: Рейчел Броснан — "Удивительная миссис Мейзел"

Лучший актер сериала в категории комедия/мюзикл: Азис Ансари — "Мастер не на все руки"

Лучший мини-сериал или телевизионный фильм: "Большая маленькая ложь"

Лучший актер мини-сериала или телевизионного фильма: Юэн МакГрегор — "Фарго"

Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма: Николь Кидман — "Большая маленькая ложь"

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Александр Скарсгард — "Большая маленькая ложь"

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телевизионного фильма: Лора Дерн — "Большая маленькая ложь"

