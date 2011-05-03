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Золотистые ржанки летят на зимовку через Петербург
Сегодня, 10:55
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Золотистые ржанки летят на зимовку через Петербург

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Ржанок уже несколько дней наблюдают в полях и на побережьях в Приморском и Кронштадтском районах города, а также в Гатчинском районе Ленобласти.

Сейчас через Петербург пролетают золотистые ржанки – перелетные птицы, которые зимуют в более теплых краях.

Как сообщает Telegram-канал "Ушами филина. Птицы и природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области", ржанок уже несколько дней наблюдают в полях и на побережьях в Приморском и Кронштадтском районах города, а также в Гатчинском районе Ленобласти.

Золотистые ржанки обитают в Северной Европе, предпочитая болота, тундру и горные луга. Осенью они мигрируют на Британские острова и на берега Западной и Южной Европы.

Ранее мы сообщили о том, что черные лебеди вышли на прогулку в "Охта Парке".

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Кирилл Никифоров)

Теги: птицы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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